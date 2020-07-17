Рособрнадзор ответил на заявления о слишком сложном ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре, отвечая на обвинения в слишком сложном ЕГЭ по химии, заявили, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после получения результатов экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Там добавили, что задания ЕГЭ становятся все более ориентированными на проверку применения знаний в нестандартных ситуациях, но при этом соответствуют школьной программе.

«Это позволяет исключить возможность натаскивания и использования шаблонов и выявить думающих и умеющих применять свои знания», — пояснили в ведомстве, добавив, что именно такие абитуриенты нужны вузам.

Ранее на платформе change.org появились петиции с требованиями снизить проходной балл ЕГЭ по химии для выпускников этого года, так как уровень реальных заданий якобы не соответствовал уровню опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений.

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