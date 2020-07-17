Мурашко оценил ситуацию с местами в больницах для людей с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как обстоит ситуация с заполняемостью коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сейчас в стране заполнено порядка 113 тысяч мест.

При этом всего для помощи гражданам с COVID-19 в настоящий момент развернуты 160 тысяч коек. В пик пандемии это число достигало 184 тысяч.

Мурашко также назвал достаточным количество медучреждений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

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