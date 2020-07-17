Собянин объяснил причину низкой смертности от COVID-19 в Москве по сравнению с Нью-Йорком

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему смертность в Москве от коронавируса в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в российской столице были раньше введены карантинные меры и лучше подготовлено здравоохранение.

«За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 миллиона жителей», — заявил градоначальник, отметив, что считает оправданным сравнение Москвы с Нью-Йорком.

Собянин добавил, что в Москве удалось не допустить гуманитарной катастрофы и паники, а также сохранить устойчивость власти и дать возможность продолжать работу двум третям работников.

По последним данным, в Москве от коронавируса умер 4 271 человек. В Нью-Йорке скончались от вируса 18 754 человека.

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