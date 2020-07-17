В Ростове-на-Дону ливень подтопил дороги и подземные переходы

Ливень обрушился на Ростов-на-Дону, подтопив дороги, подземные переходы и склады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления по делам ГО и ЧС города.

Отмечается, что из-за сильного дождя затруднено движение транспорта, в экстренные службы поступают сообщения о случаях подтопления автомобилей, подземных переходов, подвалов и складов.

Больше всего пострадали Советский и Железнодорожный район.

Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение о ливнях и шквалистом ветре в Ростовой области.

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