В Ростове-на-Дону ливень подтопил дороги и подземные переходы
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Ливень обрушился на Ростов-на-Дону, подтопив дороги, подземные переходы и склады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления по делам ГО и ЧС города.
Отмечается, что из-за сильного дождя затруднено движение транспорта, в экстренные службы поступают сообщения о случаях подтопления автомобилей, подземных переходов, подвалов и складов.
Больше всего пострадали Советский и Железнодорожный район.
Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение о ливнях и шквалистом ветре в Ростовой области.
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