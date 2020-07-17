Член запрещенной организации задержан в Киргизии

Сотрудники спецслужб Киргизии задержали гражданина страны, являющегося членом запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России)* сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского Госкомитета Национальной безопасности (ГКНБ).

Задержанный 1985 года рождения находился в розыске в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений, заявили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что он занимался вербовкой и распространением идеологии запрещенной организации в Бишкеке.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе (СИЗО), ведется следствие.

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