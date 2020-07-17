Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,4 км
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Выброс пепла вулканом Эбеко зафиксирован на острове Парамушир Сахалинской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Высота выброса составила 2,4 км над уровнем моря, пепловый шлейф распространился на 3 км, указано в сообщении.
В настоящее время полеты вблизи вулкана Эбеко опасны, отмечают специалисты.
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