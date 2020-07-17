В СК рассказали о расследовании расстрела царской семьи

За пять лет с момента возобновления дела о расстреле царской семьи было назначено 37 судебных экспертиз, рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) России Марина Молодцова в интервью «Известиям».

В ходе расследования воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царя Николая II и его близких. Кроме того, с помощью следственного эксперимента удалось опровергнуть данные о том, что тела членов царской семьи были уничтожены с помощью серной кислоты и огня, отметила Молодцова.

Кроме того, следователи пришли к выводу, что найденные в 1979 году под Екатеринбургом останки действительно принадлежат царю и его родным. В настоящее время следователи продолжают экспертизы, в частности, для подтверждения принадлежности останков Николаю II изготовят трехмерную модель его шляпы.

Сравнение модели шляпы и черепа позволит установить, совпадают ли повреждения на них, что поможет подтвердить принадлежность останков, пояснила следователь.

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