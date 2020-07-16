Задержанных сотрудников СИЗО «Матросская тишина» арестовали по делу о взятках

В Москве двух сотрудников СИЗО-1 («Матросская тишина») арестовали по делу о взятках, передает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

По ее словам, сотрудники изолятора передавали запрещенные предметы заключенным за деньги. Они получили взятки на сумму порядка 5 млн рублей.

Помимо этого, в 2019 году один из фигурантов дела вымогал деньги, запугивая заключенного ухудшением условий содержания, а также устроил незаконную встречу между арестованными.

«Сегодня судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту совершения должностных и коррупционных преступлений сотрудниками столичного СИЗО.

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