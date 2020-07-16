Пустившему убийцу в детский сад в НАО охраннику дали 2,5 года тюрьмы

Суд огласил приговор охраннику детского сада в городе Нарьян-Мар, впустившему в учреждение мужчину, который зарезал шестилетнего мальчика, передает пресс-служба СК России.

«Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

В Следственном комитете также рассказали, что суд обязал подсудимого выплатить каждому потерпевшему по 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В октябре 2019 года мужчина проник на территорию детсада и зарезал ножом шестилетнего ребенка.

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