Пустившему убийцу в детский сад в НАО охраннику дали 2,5 года тюрьмы
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Суд огласил приговор охраннику детского сада в городе Нарьян-Мар, впустившему в учреждение мужчину, который зарезал шестилетнего мальчика, передает пресс-служба СК России.
«Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.
В Следственном комитете также рассказали, что суд обязал подсудимого выплатить каждому потерпевшему по 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В октябре 2019 года мужчина проник на территорию детсада и зарезал ножом шестилетнего ребенка.
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