В Кургане горит склад пиломатериалов

В Кургане на площади в тысячу квадратных метров горит склад пиломатериалов, РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«В результате нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями произошло молниеносное распространение огня на кровлю административно-бытового комплекса и соседнего здания пиломатериалов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что горят пиломатериалы и утеплитель здания. Огонь угрожает распространиться на другие постройки.

О погибших и пострадавших не сообщалось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Самаре загорелся склад с краской на площади 2 тысячи кв. м

— Склад пиломатериалов загорелся на площади 2 000 кв. м под Красноярском

— Кровля горящего обувного склада в Долгопрудном обрушилась на 6,5 тысячах кв. м