В Кургане горит склад пиломатериалов
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В Кургане на площади в тысячу квадратных метров горит склад пиломатериалов, РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
«В результате нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями произошло молниеносное распространение огня на кровлю административно-бытового комплекса и соседнего здания пиломатериалов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что горят пиломатериалы и утеплитель здания. Огонь угрожает распространиться на другие постройки.
О погибших и пострадавших не сообщалось.
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