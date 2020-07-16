Суд отправил в СИЗО врача, подозреваемого в торговле детьми

Басманный суд Москвы до 14 сентября арестовал гендиректора центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, проходящего по делу о продаже детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Мельников был задержан и помещен в изолятор, а после этого госпитализирован. Предположительно, задержание связано с делом четырех врачей, обвиняемых в торговле людьми.

Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

Ранее сообщалось, что в Москве задержана группа акушеров-гинекологов, продававших за границу младенцев, рожденных суррогатными матерями. Однако знакомые и родственники врачей считают бредовыми заявления в торговле людьми. Как объяснил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, в России действия медиков, занимавшихся этой деятельностью, никак не подпадают под соответствующую статью, и ситуация требует правового регулирования.

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