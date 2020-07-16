Источник рассказал о связи Сафронова с сотрудником чешских спецслужб

Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов неоднократно встречался с сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларишем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе.

Как рассказал источник, Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве журналистом газеты Lidove noviny, а позднее стал руководителем Центра анализа и профилактики безопасности, который занимается подготовкой докладов по безопасности в Восточной Европе и Африке.

«Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что регулярное общение этого гражданина Чехии с Сафроновым подтверждается, в том числе фотографиями, опубликованными в соцсетях.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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