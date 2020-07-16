Собянин заявил, что скрыть реальную картину по коронавирусу невозможно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скрыть реальную ситуацию с коронавирусом в Москве невозможно. Об этом пишет ТАСС.

«Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть?» — ответил Собянин на соответствующий вопрос.

Мэр также иронично добавил, что Москва — «небольшой городок», где все друг друга знают, могут позвонить врачу знакомому, на станцию скорой помощи, в поликлинику, узнать у знакомых, болеет ли кто-то.

В столице коронавирусом заразились 231 тысяча, выздоровели почти 169 тысяч, скончались 4,2 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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