Онищенко об аресте гинекологов: это не торговля людьми

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подверг критике уголовное дело по статье «Торговля людьми», по которому в Москве задержали группу врачей-гинекологов.

По его мнению, действия медиков не подпадают под эту статью. «Странно, ведь это разрешено, — заявил Онищенко «Газете.Ru». — На этот счет нет никакого закона, но это не торговля людьми. Я нанимаю женщину, она мне оказывает услугу, а затем я с ней рассчитываюсь».

Депутат разъяснил, как должно быть оформлено суррогатное материнство в нашей стране. «Тут два правильных варианта. Я приезжаю в Россию и оформляю гражданство — хотя у нас нет быстрой процедуры, — затем пользуюсь услугой суррогатной матери, забираю ребенка и оформляю на себя и уезжаю на родину. Или наоборот, я нанимаю женщину, она приезжает ко мне, рожает и потом уезжает», — сказал Онищенко.

«Если здесь с этой женщиной поступили адекватно — получала деньги, обследовалась в медучреждении, то тут нельзя говорить о торговле людьми, — добавил он. — Но это точно не попадает под статью о «Торговле людьми». Это срочно требует правового регулирования».

Ранее столичный суд арестовал четверых акушеров-гинекологов по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Дело возбудили в январе 2020 года после того, как в одной из квартир Подмосковья были найдены несколько младенцев, один из которых был мертвым. При этом самому младшему из детей было всего несколько дней.

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