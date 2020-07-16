Защита Сафронова обжалует в кассации его арест

Защита обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова обжалует в кассации его арест, сообщил один из адвокатов Иван Павлов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем обжаловать это решение во всех инстанциях, следующая инстанция — кассация», — сказал Павлов.

16 июля Мосгорсуд в апелляционной инстанции признал законным двухмесячный арест Сафронова.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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