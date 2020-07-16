Лето в столице оказалось самым сырым за последние 70 лет

Первая половина лета в столице оказалось самой сырой за последние 70 лет. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

Она добавила, что абсолютный рекорд по осадкам пока не побит.

«Сейчас у нас выпало около 250 мм осадков, а в 1894 году на это же время выпадало 270 мм», — пояснила Позднякова.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета будет жаркой, но неоднородной. Сообщалось, что на российских курортах в этом году прогнозируется продолжительный бархатный сезон. Он продлится весь сентябрь и прогнозируется до начала октября. Также Вильфанд рассказывал об аномальной жаре, которая придет в ряд российских регионов.

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