В Екатеринбурге жара побила температурный рекорд 1940 года

В Екатеринбурге синоптики зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

Так, в 14.00 по местному времени столбики термометров в городе поднялись до +39°C.

«Это рекорд за весь период наблюдений», — отметили в гидрометцентре.

До этого самой высокой зафиксированной на территории Екатеринбурга была температура в +35,2°C. Такой показатель был достигнут в 1940 году.

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