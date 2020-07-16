В Екатеринбурге жара побила температурный рекорд 1940 года
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В Екатеринбурге синоптики зафиксировали температурный рекорд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уральский гидрометцентр.
Так, в 14.00 по местному времени столбики термометров в городе поднялись до +39°C.
«Это рекорд за весь период наблюдений», — отметили в гидрометцентре.
До этого самой высокой зафиксированной на территории Екатеринбурга была температура в +35,2°C. Такой показатель был достигнут в 1940 году.
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