Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье

В подмосковном лесу грибники нашли скелет человека, следователи организовали проверку. Об этом сообщается на сайте ГСУСК России по Московской области.

Скелетированные останки человека были обнаружены 15 июля в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе.

Организовано проведение доследственной проверки.

На данный момент проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

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