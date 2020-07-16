Грибники нашли человеческий скелет в лесу в Подмосковье
В подмосковном лесу грибники нашли скелет человека, следователи организовали проверку. Об этом сообщается на сайте ГСУСК России по Московской области.
Скелетированные останки человека были обнаружены 15 июля в лесном массиве, расположенном в Домодедовском городском округе.
Организовано проведение доследственной проверки.
На данный момент проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СК начал проверку после обнаружения под Пензой скелета охотника
— Сумку с человеческим скелетом нашли в Подмосковье
— В Ленобласти нашли останки человека со связанными конечностями на территории храма