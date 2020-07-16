В Кремле считают, что действия полиции на акциях в Москве не являются чрезмерными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранителей на несанкционированных акциях в Москве нельзя назвать перекосом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о действиях правоохранителей на несогласованных митингах в столице.

При этом он добавил, что законы должны обеспечиваться во всех регионах одинаково, как и права граждан.

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