Обвиняемый в убийстве саратовской школьницы предстанет перед судом
Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и жестоком убийстве девятилетней школьницы у гаражей осенью 2019 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, утром 9 октября 2019 года девочка ушла из дома в школу и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили в одном из гаражей, мимо которых она проходила.
По подозрению в совершении убийства был арестован 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Ему предъявили обвинения по статьям «убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и «действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Мужчине грозит пожизненное заключение. Он свою вину не признал.
СК завершил расследование уголовного дела и направил его с утвержденным обвинительным заключением в суд.
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