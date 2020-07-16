Обвиняемый в убийстве саратовской школьницы предстанет перед судом

Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и жестоком убийстве девятилетней школьницы у гаражей осенью 2019 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, утром 9 октября 2019 года девочка ушла из дома в школу и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили в одном из гаражей, мимо которых она проходила.

По подозрению в совершении убийства был арестован 35-летний местный житель Михаил Туватин.

Ему предъявили обвинения по статьям «убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и «действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Мужчине грозит пожизненное заключение. Он свою вину не признал.

СК завершил расследование уголовного дела и направил его с утвержденным обвинительным заключением в суд.

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