В Турции подписали протокол об охране Святой Софии как объекта всемирного наследия

Министерство культуры и туризма Турции и управление по делам религии страны (Диянет) подписали протокол, согласно которому собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле будет охраняться как объект всемирного наследия после преобразования ее в мечеть. Об этом сообщил глава минкультуры Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

По его словам, реставрационные работы в храме буду ускорены. Иностранные туристы смогут посещать собор бесплатно.

Глава Диянета Али Эрбаш отметил, что Айя-Софии является наследием всего человечества, одним из лучших исторических и культурных памятников. При этом он надеется, что число посетителей Софии возрасте до миллионов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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