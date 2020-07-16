В Москве выявлено рекордно низкое число заболевших COVID-19 с начала апреля

В Москве зафиксировано рекордно низкое число заболевших коронавирусной инфекцией с начала апреля. Об этом сообщает оперштаб.

Так, за сутки в столице выявлен 531 новый случай COVID-19.

Среди новых заболевших 48,2% пациентов от 18 до 45 лет, 28,5% — от 46 до 65 лет, 8,8% — от 66 до 79 лет, 6,5% — старше 80 лет.

Кроме того, коронавирус выявлен у детей — 8%.

В настоящее время все пациенты, у которых обнаружена инфекция, а также близко контактировавшие с ними лица, находятся под медицинским наблюдением.

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