В Москве выявлено рекордно низкое число заболевших COVID-19 с начала апреля
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В Москве зафиксировано рекордно низкое число заболевших коронавирусной инфекцией с начала апреля. Об этом сообщает оперштаб.
Так, за сутки в столице выявлен 531 новый случай COVID-19.
Среди новых заболевших 48,2% пациентов от 18 до 45 лет, 28,5% — от 46 до 65 лет, 8,8% — от 66 до 79 лет, 6,5% — старше 80 лет.
Кроме того, коронавирус выявлен у детей — 8%.
В настоящее время все пациенты, у которых обнаружена инфекция, а также близко контактировавшие с ними лица, находятся под медицинским наблюдением.
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