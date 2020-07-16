Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
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Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Суриков задержан по статье УК РФ «Получение взятки», — рассказал источник.
Он добавил, что сумма взятки составила не меньше 300 тысяч рублей.
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