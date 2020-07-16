Злоумышленники выстрелили из пистолета в москвича, требуя у него денег

Двое безработных ранили москвича в грудь из пистолета, требуя у него денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ночь на 16 июля в полицию поступило сообщение от водителя автобуса о хулиганстве на Ореховом бульваре в районе дома 13.

Правоохранители установили, что по данному адресу двое неизвестных потребовали у мужчины 1991 года рождения отдать им деньги, один из злоумышленников при этом угрожал пневматическим пистолетом. Получив отказ, злоумышленник выстрелил ему в грудь.

Пострадавший пытался скрыться, неизвестный несколько раз выстрелил в его сторону, повредив при этом стекло окна и металлическую обшивку автобуса.

Москвич был госпитализирован и после оказания помощи отпущен. Позже полицейские задержали двух неработающих мужчин по подозрению в совершении преступления, у них был изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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