Злоумышленники выстрелили из пистолета в москвича, требуя у него денег
Двое безработных ранили москвича в грудь из пистолета, требуя у него денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
В ночь на 16 июля в полицию поступило сообщение от водителя автобуса о хулиганстве на Ореховом бульваре в районе дома 13.
Правоохранители установили, что по данному адресу двое неизвестных потребовали у мужчины 1991 года рождения отдать им деньги, один из злоумышленников при этом угрожал пневматическим пистолетом. Получив отказ, злоумышленник выстрелил ему в грудь.
Пострадавший пытался скрыться, неизвестный несколько раз выстрелил в его сторону, повредив при этом стекло окна и металлическую обшивку автобуса.
Москвич был госпитализирован и после оказания помощи отпущен. Позже полицейские задержали двух неработающих мужчин по подозрению в совершении преступления, у них был изъят пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В центре Москвы неизвестный обстрелял мужчину
— На севере Москвы мужчина устроил стрельбу из автомобиля
— На востоке Москвы задержан стрелявший из хулиганских побуждений мужчина