Площадь пожаров в Иркутской области сократилась более чем в два раза

Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась почти в 2,4 раза в период с 14 по 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В локализованном состоянии зарегистрировано десять пожаров. Общая площадь этих очагов 4 тыс. 200,5 га. Общая площадь действующих (нелокализованных) очагов 7 тыс. 50 га», — говорится в сообщении правительства.

По состоянию на 14 июля, площадь горения леса в регионе превышала 26,8 тыс. гектаров.

Тушению пламени сопутствовали дожди, которые начались накануне в области. Кроме того, спасатели задействовали пожарную авиацию и самолет-зондировщик для искусственного вызова осадков.

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