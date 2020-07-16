В Китае выявлен только один случай заражения коронавирусом за прошедшие сутки
Китайские власти зафиксировали всего один новый случай заражения коронавирусом за последние сутки в стране, он оказался ввозным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомздрав КНР.
По данным комитета, за последние 24 часа медики не зафиксировали летальных исходов на территории страны. В лечебных учреждения остаются 259 пациентов с COVID-19, у трех из них заболевание протекает в тяжелой форме.
Согласно официальной статистике, от инфекции в КНР избавились уже 94,14% заболевших. Общее их число с начала пандемии превышает 83,6 тыс.
Всего от COVID-19 в Китае скончались свыше 4,6 тыс. пациентов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 580 тыс. человек.
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