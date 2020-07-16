Коронавирусом заразились более 13,5 млн человек на планете
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 13,5 млн, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
По данным университета на 4.25 по мск, число заболевших COVID-19 на планете составило 13 504 553, а выздоровели 7 522 796 пациентов.
Жертвами инфекции стали 582 743 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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