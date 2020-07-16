Коронавирусом в Колумбии заразились более 165 тысяч человек

Колумбийские медики за последние сутки выявили 5 271 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 165 169, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

«Число выздоровевших достигло 71 736, пациентов с COVID-19 — 165 169, умерших — 5 814», — заявили в министерстве.

По информации медиков, за сутки в стране от инфекции скончались 189 пациентов, выздоровели — 2 930.

Отмечается, что в столице республики Боготе число заболевших составило 55 056.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.

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