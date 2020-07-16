Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Панамы

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у побережья Панамы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Геологической службы США.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 120 км от города Давид, где проживает более 80 тыс. человек.

Очаг толчков располагался на глубине 5,7 км под землей.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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