Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Панамы
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8 у побережья Панамы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Геологической службы США.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 120 км от города Давид, где проживает более 80 тыс. человек.
Очаг толчков располагался на глубине 5,7 км под землей.
Информация о жертвах или разрушениях не поступала.
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