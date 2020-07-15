В Уфе волонтеры нашли в квартире умирающего пенсионера
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В Уфе волонтеры нашли в квартире умирающего 86-летнего пенсионера, пишет UFA1.ru.
Рядом с мужчиной лежала записка: «Помогите, нужна скорая помощь».
«Мы с соседкой сразу побежали звонить. Прогнозы неутешительные, остается молиться», — рассказали волонтеры.
Предположительно, мужчина заразился коронавирусом. Сейчас пенсионер находится в реанимации, у него поражены 20% легких.
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