В Уфе волонтеры нашли в квартире умирающего пенсионера

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Уфе волонтеры нашли в квартире умирающего 86-летнего пенсионера, пишет UFA1.ru.

Рядом с мужчиной лежала записка: «Помогите, нужна скорая помощь».

«Мы с соседкой сразу побежали звонить. Прогнозы неутешительные, остается молиться», — рассказали волонтеры.

Предположительно, мужчина заразился коронавирусом. Сейчас пенсионер находится в реанимации, у него поражены 20% легких.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Стремился жить»: в Башкирии пытали и убили ветерана ВОВ

В Ленобласти задержали подростка по подозрению в убийстве пенсионера