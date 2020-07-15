Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал обвинение Ишаеву по делу о хищении средств компании «Роснефть» с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК РФ).

Весной 2019 года бывший полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе и бывший губернатор Хабаровской области Ишаев был задержан в Москве. Его обвиняли в хищении и превышении служебных полномочий. Проводились обыски в офисах компаний и ведомств, где работают родственники Ишаева.

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