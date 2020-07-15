Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы

Верховный Суд Адыгеи приговорил 47-летнего мужчину к пожизненному тюремному заключению за убийство и изнасилование 16-летней школьницы, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказали в прокуратуре.

Девушка пропала 24 мая 2019 года, накануне последнего звонка, по дороге домой из школы. В полицию обратились родители, после чего поиски продолжались больше полугода. По версии следователей, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения встретил на берегу реки девушку и попытался изнасиловать ее. Не доводя дело до конца, мужчина задушил потерпевшую.

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