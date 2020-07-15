Армянская молодежь облила здание посольства Украины в Ереване борщом

Члены молодежного союза «Дащнакцутюн» облили здание посольства Украины в Ереване борщом после того, как МИД Украины опубликовал на своем сайте заявление, в котором говорится, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах.

Представитель союза Гор Саркисян заявил, что подобными словами украинское ведомство пытается вбить клин в отношениях между Арменией и Украиной.

«Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», — сказал он, после чего в здание полетели тарелки с супом.

Также протестующие призвали Украину не провоцировать и «не поддерживать агрессора».

«Мы призываем власти Армении не политизировать бизнес-интересы (связанные — ред.) с Азербайджаном и не вмешиваться в конфликт», — резюмировал Саркисян.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы.

Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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