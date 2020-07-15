У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.

В Instagram опубликовали кадры, на которых видно, что журналистка не растерялась, подхватила зуб рукой и продолжала вести новостной выпуск.

Автор публикации отметила, что на месте Падалко бы «разревелась».

В комментариях похвалили телеведущую за профессионализм, отметив ее стрессоустойчивость. Кроме того, пользователи предположили, что у нее выпал либо временный зуб, либо винир.

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