Мурашко призвал расширить охват населения РФ вакцинацией против гриппа
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Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране нужно расширить охват населения вакцинацией против гриппа, передает РИА «Новости».
Он отметил, что уже идет подготовка к осенне-зимнему сезону.
«Сегодня государственный заказ размещен, и все идет в плановом режиме, но мы видим, что именно профилактике гриппа нужно уделить особое внимание», — уточнил министр.
Ранее Мурашко заявил, что Россия завершит клинические испытания вакцины от коронавируса через две недели.
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