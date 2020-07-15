Мурашко призвал расширить охват населения РФ вакцинацией против гриппа

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране нужно расширить охват населения вакцинацией против гриппа, передает РИА «Новости».

Он отметил, что уже идет подготовка к осенне-зимнему сезону.

«Сегодня государственный заказ размещен, и все идет в плановом режиме, но мы видим, что именно профилактике гриппа нужно уделить особое внимание», — уточнил министр.

Ранее Мурашко заявил, что Россия завершит клинические испытания вакцины от коронавируса через две недели.

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