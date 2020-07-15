В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.

Квартира, где произошло убийство, принадлежит 33-летнему Фахиму Салеху — миллионеру, который владеет международными компаниями по пассажирским перевозкам.

Как предполагают следователи, убийцей стал профессиональный киллер. Камеры видеонаблюдения показали, что в одном лифте с погибшим находился мужчина в перчатках, шапке, очках и маске. Рядом с ним стоял чемодан.

Полиция проводит экспертизу и разыскивает преступника.