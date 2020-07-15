Песков оценил законопроект Мизулиной о запрете браков для трансгендеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект руководителя Временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елены Мизулиной о запрете на браки не только для лиц одного пола, но и для трансгендеров.

«Безусловно, некая формализация нового положения Конституции необходима. Поправка вступила в силу, поэтому так или иначе ее нужно формализовать», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.

При этом он посоветовал журналистам обратиться непосредственно к Мизулиной с вопросом об этой инициативе в такой формулировке.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и трансгендерам.

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