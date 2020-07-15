Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие «Бессмертного полка».

«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.

Отмечается, что если предложения появятся, то Путин о них расскажет.

«Но пока каких-то новых предложений президента не было», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее в СМИ появилась информация, что шествие «Бессмертного полка» могут отложить из-за коронавируса до сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бессмертный полк» может пройти осенью

— Шествие «Бессмертного полка» вновь отложат