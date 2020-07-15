Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие «Бессмертного полка».
«Мы знаем о предыдущей инициативе главы государства, и мне неизвестно о каких-то его новых предложениях в этой связи», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.
Отмечается, что если предложения появятся, то Путин о них расскажет.
«Но пока каких-то новых предложений президента не было», — уточнил пресс-секретарь.
Ранее в СМИ появилась информация, что шествие «Бессмертного полка» могут отложить из-за коронавируса до сентября.
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