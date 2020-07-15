Дети впервые в Москве смогут сдать тесты на COVID-19
В 45 московских поликлиниках дети впервые смогут сдать анализы для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
По ее словам, в медучреждениях будут открыты специальные процедурные кабинеты для тестирования.
Согласно последним данным, в России выявлено 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 пациентов, умерли 11 770.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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