Дети впервые в Москве смогут сдать тесты на COVID-19

В 45 московских поликлиниках дети впервые смогут сдать анализы для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, в медучреждениях будут открыты специальные процедурные кабинеты для тестирования.

Согласно последним данным, в России выявлено 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 пациентов, умерли 11 770.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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