Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах
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Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в ОМВД России по Пресненскому району города Москвы поступило сообщение, что при просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что неизвестный возле пруда чем-то кормит лебедя, а затем вытаскивает его из воды. На видео зафиксировано, как мужчина положил лебедя на берег, после чего тот перестал подавать признаки жизни.
Мужчина с места скрылся.
По данному факту назначена проверка.