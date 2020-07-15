Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах

Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ОМВД России по Пресненскому району города Москвы поступило сообщение, что при просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что неизвестный возле пруда чем-то кормит лебедя, а затем вытаскивает его из воды. На видео зафиксировано, как мужчина положил лебедя на берег, после чего тот перестал подавать признаки жизни.

Мужчина с места скрылся.

По данному факту назначена проверка.