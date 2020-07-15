В России выявили 6422 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 6422 случая коронавируса. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, выздоровели еще 10 424 человека, умерли 156 пациентов.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 746 369 случаев COVID-19, вылечились 523 249 пациентов, умерли 11 770.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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