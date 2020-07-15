Коронавирус выявили у одного из сенаторов Совфеда
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Коронавирусная инфекция выявлена у одного из сенаторов Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
По его словам, заболевший парламентарий лечится дома.
В настоящее время из дома работают еще три сенатора, но тесты на COVID-19 у них отрицательные. Они решили не подвергать коллег опасности из-за повышенной температуры, уточнил Тимченко.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Врач рассказал о стадиях испытания вакцины от COVID-19
— В России проведено свыше 23,7 млн тестов на COVID-19