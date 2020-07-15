Коронавирус выявили у одного из сенаторов Совфеда

Коронавирусная инфекция выявлена у одного из сенаторов Совета Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

По его словам, заболевший парламентарий лечится дома.

В настоящее время из дома работают еще три сенатора, но тесты на COVID-19 у них отрицательные. Они решили не подвергать коллег опасности из-за повышенной температуры, уточнил Тимченко.

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