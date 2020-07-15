Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга

Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме 108 на улице Краснопутиловская поступило в 7.54 мск. В ликвидации пожара были задействованы 24 спасателя и пять единиц техники.

Пожар произошел в квартире на первом этаже.

«8.24 производится тушение по дополнительному номеру 1-Бис», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информации о пострадавших нет. Причина пожара также пока неизвестна.

По данным агентства, в квартире выбиты рамы, видно пламя. На проезжей части рядом с домом валяется строительный мусор.

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