На складе с краской в Самаре ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в производственно-складском здании в Самаре, где хранилась краска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

«Продолжаются работы по полной ликвидации», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Профильная в Самаре загорелся склад лакокрасочных материалов, максимальная площадь пожара составила 10 тыс. кв. м.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Превышение допустимого уровня вредных веществ выявили на месте пожара в Самаре

— Пожар на складе в Самаре локализован на 10 тыс. кв. м.

— В Самаре загорелся склад с краской на площади 2 тысячи кв. м