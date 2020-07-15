В Баку состоялся митинг в поддержку азербайджанской армии

Жители Баку вышли на улицы и приняли участие в несанкционированном митинге-шествии в поддержку азербайджанской армии. Об этом сооРИА «Новости».

Отмечается, что молодые люди прошлись с национальными флагами по центральным улицам столицы Азербайджана, выкрикивая патриотические лозунги. Были слышны следующие лозунги: «Карабах наш!», «Слава армии» «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию.»

При этом участников акции сопровождали наряды полиции.

Сообщается, что группа манифестантов также предприняла попытку прорваться в здание парламента, однако полиция этому помешала, применив водометы. Некоторые из этих демонстрантов были задержаны.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.