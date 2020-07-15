Синоптики назвали причины дождливого лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве, передает ТАСС.

По его словам, причиной такого лета в столице является частое чередование периодов теплой и холодной погоды.

«Когда после очень теплой погоды, холодные воздушные массы перемешаются на территорию, где был теплый воздух, то возникает холодный фронт. Вот тогда воздушные массы по клину этого холодного фронтального раздела совершают вынужденную конвекцию (перенос воздушных масс по вертикали. — прим. ред.)», — сказал Вильфанд.

Он заявил, что нынешним летом отсутствует стационарность: наблюдается жара, затем понижение температуры, затем снова жара. На европейской части России фиксируется много волн тепла, указал Вильфанд.

Кроме того, синоптик назвал ошибочным впечатление относительно того, что самые дождливые месяцы встречаются осенью и весной. Самый «мокрый» месяц — июль, заявил Вильфанд.