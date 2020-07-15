Крупный пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали

В микрорайоне Хлебниково в подмосковном городе Долгопрудном локализовали пожар на обувном складе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного МЧС.

«В 00.10 объявлена локализация пожара на площади 4,5 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном на одном из складов в микрорайоне Хлебниково загорелся обувной склад. Во время пожара у здания обрушилась кровля.

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