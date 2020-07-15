Кровля горящего обувного склада в Долгопрудном обрушилась на 6,5 тысячах кв. м

В подмосковном городе Долгопрудный обрушилась кровля горящего обувного склада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

По информации ведомства, обрушение кровли произошло по всей площади здания, которая составляет 6,5 тыс. кв. м.

Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном на одном из складов в микрорайоне Хлебниково загорелся обувной склад. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

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