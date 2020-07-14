США отменили решения по студенческим визам

Американские власти изменили свое решение по аннулированию студенческих виз для иностранцев. Об этом сообщает The Hill.

Соответствующее решение объявил судья Эллисон Берроу во время заседания в Бостоне. Во время судебного процесса планировалось выступление представителей Гарвардского университета и Технологического института Массачусетса по отношению к решению Белого дома.

Ранее визы иностранных студентов, чья учебная деятельность была переведена в онлайн, было решено аннулировать.

Работа школ и университетов была приостановлена в США на фоне пандемии коронавируса. США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано почти три млн случаев заболевания.

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