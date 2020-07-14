Восьмилетний мальчик пропал в лесах Ленобласти

В Ленинградской области полиция начала поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поиски с участием добровольцев проводятся в лесу.

О пропаже ребенка в окрестностях озера Нахимовское, села Цвелодубово заявила женщина. Она уточнила, что мальчик пропал около 15.00 по мск.

Женщина, которая является опекуном, добавила, что ребенок убежал во время сбора ягод и грибов в лесу.

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