Восьмилетний мальчик пропал в лесах Ленобласти
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В Ленинградской области полиция начала поиски пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости».
Поиски с участием добровольцев проводятся в лесу.
О пропаже ребенка в окрестностях озера Нахимовское, села Цвелодубово заявила женщина. Она уточнила, что мальчик пропал около 15.00 по мск.
Женщина, которая является опекуном, добавила, что ребенок убежал во время сбора ягод и грибов в лесу.
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